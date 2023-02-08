Dayanışma devam ediyor: TKP'nin bir dayanışma TIR'ı daha yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla tüm yurtta semt evlerinde ve parti örgütlerinde toplanan dayanışma kolileri deprem bölgesine gitmeye devam ediyor.

İstanbul halkının dayanışmasıyla doldurulan bir TIR'ın daha deprem bölgesine doğru yola çıktığını açıklayan TKP, "Bölgede kurduğumuz kriz ve dayanışma masalarına destek olmak için İstanbul'dan arkadaşlarımız da yolda" ifadesini kullandı.

Ayrıca TKP'nin açıklamasında, İskenderun'da da bir saat önce yemek dağıtımına başlandığı bildirildi.