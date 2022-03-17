Davutpaşa Anadolu Lisesi'nde Solcu Liseliler dergisine engelleme girişimi

Davutpaşa Anadolu Lisesi'nde Solcu Dergisi'nin dağıtımını yapan TKG üyeleri, bıçaklı Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Okulun müdürü bıçaklı öğrencilere karşı tepkisiz kalırken dergi dağıtımı yapan TKG'li öğrencileri engellemeye çalıştı. Ülkü ocakları üyesi öğrenciler "Burada bunu dağıtamazsınız" "Bu okulun öğrencileri Müslüman, bu dergiyi dağıtamazsınız" "Liseliler siyaset yapamaz" diyerek dergiyi alan öğrencileri tehdit ettiler.

Öğrenciler, gericilik karşısında uygulanmayan siyaset yasağının solculara uygulandığını dile getirerek tepki gösterdiler.