Davutoğlu'ndan Yargıtay tepkisi: 'Bunun adı darbedir'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmişti.
Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na göndermişti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Yargıtay'ın kararına tepki gösterdi.
Davutoğlu, “Bunun adı darbedir. Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının başka izahı olamaz. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez” dedi.