Davutoğlu'ndan Soylu çıkışı: 'Görünüşte Cumhurbaşkanı'na esasta Bahçeli'ye bağlı'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da polisin Furkan Vakfı üyeleriyle çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'nun açıklama yapmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söyleyen Davutoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun "görünüşte Cumhurbaşkanı'na bağlı olmasına rağmen esasta Devlet Bahçeli'ye bağlı olduğunu" öne sürdü.

AKP'ye çağrı: 'Bu düzene ne zaman itiraz edeceksiniz?'

Konuşmasında AKP’ye dönük çağrıda bulunan Davutoğlu, “Bir yüzükle başlayan siyasi yolculuk, şu anda açıklanamayan servetlerle devam ediyor. Bugün yaşana güç zehirlenmesini görüyoruz. Gün gelir yıllarca sırt sırta verdiğinizi tehdit altında bırakırsınız. Bizler değil miydik darbelere direnenler, vakıflarımıza sahip çıkanlar... AİHM kararlarını uygulayanlar... Şimdi ne oldu da, kendi vekilini ancak başını açıp Meclis'e sokanlara, ülkedeki hukuksuzluklara boyun eğenlere dönüştük? AK Partililere, tüm siyasilere sesleniyorum, Cumhurbaşkanının arkasında durduğu İçişleri Bakanı'nın boynunuzu nasıl büktüğünü biliyoruz. Peki ne zaman ses vereceksiniz? Bu düzene ne zaman itiraz edeceksiniz? Kalpleri kararmamış kardeşlerime sesleniyorum, daha ne zaman 90'ların aktörlerinin her yeri sardığı dönemde bu otoriterliğe ne zaman karşı çıkacaksınız?" dedi.

Davutoğlu, "Dışlanan, ötelenen, dininin gerekliliklerini yerine getiremeyen sizlersiniz. Dolayısıyla dün 28 Şubatlara nasıl karşı koyduysanız, yine aynısını yapabilirsiniz. Biz bu yüzden buradayız. Helalleşmemiz gereken toplumsal kesimlerle bir araya gelmeliyiz. Dava mı arıyorsunuz işte dava. Hukuk mu diyorsunuz, sorumluluk omuzlarınızda! Bu iktidar sizi ümitsizliğe sevk etmesin. Evet, bugün bu iktidar 28 Şubatçılarla kol kola girmiştir. Faili meçhullerle adı anılanlarla, baş örtü yasaklarını koyanlarla beraberdir. Artık vicdanınızla konuşun ve ayağa kalkın! Sizden bizim değil, vefakar ve mazlum insanların sözcüsü olmanızı istiyoruz. Gelin, adalet, eşitlik ve siyasi ahlak temelli bir düzen inşa edelim." dedi.

'Seçimlerde muhafazakar jakobenliğin kazanması durumunda ülke bir şer senaryosu yaşayacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Önümüzdeki seçimlerde otoriter milliyetçi muhafazakarlık veya muhafazakar jakobenliğin kazanması durumunda ülke bir şer senaryosu yaşayacak" dedi.