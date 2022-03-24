Şirinevler'de 'Geçinebiliyor musunuz?' sorusunu soran gazeteciler saldırıya uğradı

Cumhuriyet çalışanları Sinem Nazlı Demir ve İsmail Bayraktar, Şirinevler'de 'Milleti galeyana getiriyorsunuz' diyen bir grubun saldırısına uğradı.

Sokak röportajı gerçekleştiren gazeteciler yurttaşlara "Geçinebiliyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Saldırıya ilişkin Sinem Nazlı Demir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün Şirinevler'de kameramanımız İsmail Bayraktar'la birlikte yurttaşlara 'Geçinebiliyor musunuz' diye sorduğumuz sırada bir grubun sözlü ve fiziki saldırına uğradık." derken her ne olursa olsun mesleklerini yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Görüntüler: Cumhuriyet

Saldırı anlarıysa kameraman İsmail Bayraktar tarafından kayıt altına alındı. Saldırı öncesinde muhabir Demir'in "işimi yapıyorum" demesine rağmen "Kamerayı kapatın, çekim yapmayın" diyen şahıslar, ilk kameraman Bayraktar'a saldırdı.