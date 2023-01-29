Davutoğlu'ndan Sinan Ateş'in eşine taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’daki evine giderek, eşi Ayşe Ateş'e taziyede bulundu.

Davutoğlu’na ziyarette Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç eşlik etti.

Ayşe Ateş’e başsağlığı dileklerini ileten Davutoğlu, “Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş’in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi. Ayşe Ateş, Davutoğlu’na taziye ziyareti ve desteği için teşekkür etti.