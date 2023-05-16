Davutoğlu'ndan seçim verilerine ilişkin açıklama: 'İddialar çok vahim'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlere dair Yüksek Seçim Kurulu ile ıslak imzalı tutanaklar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medyaz üzerinden açıklamada bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez."