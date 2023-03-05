Davutoğlu'ndan partisine mesaj: 'Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları ilan edilecek'

Ahmet Davutoğlu, parti teşkilatlarına gönderdiği mesajda Millet İttifakı toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı adayının ilan edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti teşkilatlarına 6 Mart'ta Millet İttifakı toplantısına ilişkin mesaj gönderdi.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın aktardığına göre toplantının ardından cumhurbaşkanı adayı ve yardımcılarının ilan edileceğini bildiren mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli başkanlarım, Millet İttifakı'nın liderleri, yarın saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacaklar. Saat 17.00'de ittifak üyelerinin huzurunda cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları ilan edilecektir.

Genel Başkanımızı yalnız bırakmamak için tüm başkanlarımızı ve üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz."

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