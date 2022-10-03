Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: 'Çok değerli buluyorum'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu gece "başörtüsü" konusunda yaptığı; “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız” açıklamasına destek verdi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum."