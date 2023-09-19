Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması: 'Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur'

TBMM Saadet Grubu bugün Ankara’da bir otelde istişare toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi.

'Siyasette bir parçalanma yaşanıyor'

Davutoğlu şunları söyledi:

"Siyasette bir parçalanma yaşanıyor. Yeni yeni partiler ve ana damarların bölünmesi süreci yaşanıyor. Böyle bir parçalanma tam da iktidarın istediği bir şey. Çünkü bugünkü iktidar muhalefeti bölerek yönetme konusunda maharet kazandı. Bu tablo karşısında Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin bir araya gelerek bir grup kurması seçim sonrasında halkımıza ümit verme açısından tek ümitli haber oldu. Partilerimizin kadrolarının yapılarının farklı görüşleri olabilir. Bizim farklı amaçlarımız olabilir ama bir ideal etrafında bir araya geldik ve fedakârlık yaptık. Siyasetin nevruzu ekim ayıdır, ekim ayıyla birlikte siyasetin baharı açılır. Her yer hareketlenir. 1 Ekim'den sonra bütün Türkiye şahit olacak ki Saadet-Gelecek Grubu siyasi iklime yeni bir boyut katacak.

'Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz'

Yerel seçimler Türk siyasetini önümüzdeki dönemde şekillendirecek. Burada iki parti iş birliği yapma konusunda son derece kararlılık içindedir. Bu iş birliğinin nasıl olacağı, hangi ilde, hangi ilçede, hangi beldede nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunun birlikte heyetlerimiz çalışacaklar, bizlere sunacaklar. İktidar partilerinin avantajla girecekleri varsayımı yerel seçimlerde asla kabul edilmemelidir. Bu bir varsayımdır. Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamızı başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacaktır ama unutulmasın ki geçmiş dönemlerde genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanmış olan iktidarlar bir sonraki yerel seçimde büyük bir sükut-u hayal yaşadılar." (ANKA)