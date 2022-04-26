Davutoğlu'ndan Gezi Davası açıklaması

Dün sonuçlanan Gezi Davası'yla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz! Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek demokratik siyasetin en temel önceliğidir." paylaşımında bulundu.

Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz!



Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda.

Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek demokratik siyasetin en temel önceliğidir. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 26, 2022

Gezi Davası'nda dönemin hükümetinin bir parçası olarak "davacı" durumunda olan Davutoğlu eylemlerle ilgili, "Bu provokatörlere hiçbir şekilde hiçbir devlet izin veremez. Bugün izin verirsek yarın Türkiye'de demokrasinin izi kalmaz" ifadesini kullanmıştı.