Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu Gezi'de ne demişti?

Gezi Davası'nda "hükümeti devirmeye teşebbüs" iddiasıyla verilen cezalara tepkiler sürerken, davanın hükümet tarafında yer alan iki isim bugünlerde kendilerini "muhalif" ilan ederek 6'lı masanın bir parçası olmuş durumda.

Davada verilen hukuksuz kararlar sonrası söz konusu isimlerin Gezi günlerindeki açıklamaları bir kez daha merak konusu oldu.

soL, bu iki ismin, yani Davutoğlu ve Babacan'ın o dönem yaptığı sadece iki açıklamayı yeniden hatırlatıyor...

'Bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil'

Şimdilerde Deva Partisi'nin başında olan Ali Babacan, o dönem yaptığı bir açıklamada dövizin yükselmesinde Gezi'nin de payı olduğunu iddia edip “Dışarıda zaten fırtına vardı, içeride de biraz sallayanlar oldu” ifadesini kullanacaktı.

Gezi'de polis saldırıları sonrası insanlar yaşamını yitirip ağır şekilde yaralanırken bunları gündem etmeyen Babacan, "İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip, eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotof kokteylileriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa kimse kusura bakmasın bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil” diyordu.

'Bugün izin verirsek yarın Türkiye'de demokrasinin izi kalmaz'

6'lı masanın bir diğer "muhalifi" Davutoğlu ise, "Siyasi otorite olarak biz şunu yapmak zorundaydık; özgürlükler anlamında Gezi Parkı'nda toplanan veya bu anlamda görüş ifade edecek herkesin görüşünü ifade etmesine izin vermek ama ülkenin bir metrekaresinin bile herhangi bir şekilde marjinal, hatta teröre bulaşmış gruplar tarafından işgal edilmesine izin vermemek" diye konuşuyordu o günlerde.

Taksim'deki sükuneti istimasmar eden odaklar bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bu provokatörlere hiçbir şekilde hiçbir devlet izin veremez. Bugün izin verirsek yarın Türkiye'de demokrasinin izi kalmaz" ifadesini kullanıyordu.

Davutoğlu burada da kalmıyor, aynı zamanda Kabataş yalancıları arasına ekleniyordu:

"O saldırıya uğrayan başörtülü hanım, benim çok yakın bir öğrencimin eşidir. Olayın olduğu gün kendisiyle konuştum. Cezayir'deydim, bizzat aradım. Kayınpederi üniversite arkadaşımdır. Ortada bir fiili vaka var, bu bilinsin diye söylüyorum. Babası üniversite arkadaşımdır, aynı dönemlerde okuduk. Oğlu benim talebemdir. Eşi benim de gelinim sayılır. Ben bunu birinci ağızdan dinledim. Twitter'da bu çıkınca ben şüphe ettim ve dedim ki 'birileri provokasyon yapıp kitlesel karşıtlığa mı yol açmak istiyor' ve bizzat aradım."