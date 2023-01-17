Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Ulaşamayacağınız niteliklere niye düşmansınız?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesinde partisine mensup bir grup gençle bir araya gelmişti. Erdoğan, bir gencin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Altılı Masa'nın yol haritasına ilişkin açıklamasının 'Kriz vadettiğini' söyleyerek yönelttiği soruya, "Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle deme. Profesör. Profesörler her şeyi bilir" yanıtını vermişti.

'Kibriniz arş-ı ala'yı aştı'

Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'a yanıt veren Davutoğlu, "Maalesef sizden ne öğrenebildim, ne de size öğretebildim” notuyla yaptığı videolu paylaşımda “Ulaşamadığınız ve ulaşamayacağınız niteliklere niye düşmansınız?” dedi.

“Kibriniz arş-ı ala'yı aştı” diyen Davutoğlu, “Sizin de bazen kullandığınız şekilde halkımız bana en güzel unvanı verdi, ‘Hoca' dedi” ifadesini kullandı.

'Damadımı bakan yapmayı öğrenemedim'

Erdoğan'ın söz konusu buluşmada sarf ettiği “Yanımızda siyaset yaptılar ama bir şey öğretememişiz” ifadesine de yanıt veren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Evet haklısınız siz bazı şeyleri bize öğretemediniz. Sizin siyasetinizde gördüklerim anlamında iyi bir öğrenci değilim. Çünkü sizi siyaseti sizin gibi yapmadım, yapmayacağım.

Damadımı bakan yapmayı hiç öğrenemedim. Varlık Fonu'nun başına kendime koyup vekil olarak damadımı yapmayı öğrenemedim Sayın Erdoğan. Yakınlarımı zengin etmeyi öğrenemedim.Özel işletmeleri olanlara bakanlık dağıtmadım. Bunu öğrenemedim ve bunu öğrenemediğim için gurur duyuyorum.”