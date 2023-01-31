Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Sen önce Ankara sokaklarının lideri ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden eleştirdiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Davutoğlu, söz konusu videoyu Erdoğan’a hitaben “Bırak dünyayı sen önce Ankara sokaklarının lideri ol” notunu ile paylaştı.

Davutoğlu, videoda şunları söyledi:

“Sen Türk siyasetinin en büyük müfterisi olarak tarihe geçeceksin. Kimmiş bu büyükelçi? Çıkar söylersin adamsan. Peki sayın Bahçeli’nin bugünlerde örtmek istediği dosya hangi dosya? Hepiniz biliyorsunuz, Sinan Ateş dosyası. Bu büyükelçilik hikayesi falan ondan. Sinan Ateş dosyasını sana kapattırmayacağız. Sayın Erdoğan, niye susuyorsun? Ankara’da başkentin göbeğinde bit yiğit genç kayboldu. Niye hesap sormuyorsun? Hani dünya lideriydin? Sen Ankara’nın bile lideri değilsin. Ankara’nın sokaklarının lideri ol Erdoğan.”