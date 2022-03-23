Davutoğlu'ndan Erdoğan'a iki gün süre: 'Ona göre önemli açıklamalarda bulunacağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sosyal medya hesabından Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Bugün İçişleri Bakanı da bir sınavdadır. Sayın Erdoğan da bir sınavdadır" diyen Davutoğlu, "Sayın Bahçeli’ye son bir sözüm de budur; din tacirlerinden bahsetmişsiniz, gerçek din tacirliği, her gün başörtüsü savunusu yapıp coplanan başörtülü kadınlar karşısında sessiz kalmaktır" ifadesini kullandı.

İki gün daha bekleyeceğini, Erdoğan'ın iki gündür sessiz olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Eğer başka bir ülkede bu yaşanmış olsaydı ya da muhalefetten bir belediyenin zabıta memuru herhangi bir başörtülüye herhangi bir söz söylemiş olsaydı herhalde yeri göğü inletirdi" Sayın Erdoğan, sizden Sayın Bahçeli ile aynı minvalde düşünüp düşünmediğiniz konusunda net bir açıklama bekliyoruz. Bu tablo doğru mudur? Bu tablo meşru mudur? Bu tablo sizin içinize sindi mi? Yarınki grup toplantınızı sadece bu perspektifle dinleyeceğim ve ona göre perşembe günü kamuoyumuza önemli açıklamalarda ve çağrılarda bulunacağım" diye konuştu.