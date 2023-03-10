Davutoğlu'ndan 'Berat Albayrak' açıklaması: 'Erdoğan'ı uyarmıştık'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası konuğu oldu.

Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'a dair açıklamada bulundu.

Davutoğlu, Albayrak'ın siyasete girişine işaret ederek, Erdoğan'a "Albayrak'ı siyasete almayın. Size de zarar verir, kendisine de" dediğini söyledi.

Davutoğlu, "Selçuk Bayraktar, takdir ettiğim bir isim. Ama tavsiyem alanında kalmasıdır. Diğer damadın yaşadığı şeyi yaşamasa bile alanda yaptığı hizmet, siyasette yaptığı hizmetten çok daha önemlidir. Biz geldiğimizde de kimsenin akrabalık ilişkisine bakmayız. Memlekete hizmet eden herkese destek veririz. Keşke bir tane Baykar değil on tane Baykar olsun" sözlerine yer verdi.

Davutoğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile ilgili tutumuna ise, "Bu masada olmak partilerle görüşmeye ve görüşmemeye zorlayamaz. Saygı duymak lazım. Cumhurbaşkanı adayımızın her kesimden insana ulaşması lazım. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi doğaldır. İYİ Parti'ye gelince bir ülkücünün cinayetine cevap veremeyenler İYİ Parti'ye de laf edemezler" dedi.