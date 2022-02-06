Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye videolu yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin kendisini hedef alan açıklamalarına sosyal medya üzerinden video yayınlayarak cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleşen toplantısında, Millet İttifakı ve Ahmet Davutoğlu hakkında "Belirsizliklerle, bilinmezlerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları karanlıktadır… Serok Ahmet, ittifakın yeniden yapılanması, yeni bir perspektifle yeni baştan kurulması düşüncesindedir” demiş ve "Serok Ahmet’in, 'Oyunu Millet İttifakı’yla kuracağız' sözlerini sanıyorum her vicdan sahibi duymuştur. Onlar oyun kurmakla uğraşadursunlar, oyunu bozacak, oyunculara bedel ödetecek kutlu millet iradesi ayaktadır, sefer halindedir, zafer de elhak Allah’tandır. HDP’ye ısmarlanan sol ve bölücü bileşenlerden teşekkül edecek üçüncü ittifak çalışması ise sütre gerisindeki ucuz pazarlık ve uçuk mutabakatı perdeleme münafıklığıdır" diye eklemişti.

Bu açıklamaların ardından Ahmet Davutoğlu, MHP liderine hitaben sosyal medya hesabında, "Sayın Bahçeli, yine çatık kaş, asık surat, kem sözle bizi hedef almışsınız. Elbet bir cevabım olacak. Siz saat ayarlamayı iyi bilirsiniz, şimdi saatinizi 18.00’e kurun ve bekleyin. Bugün saat 18.00’de cevabımı iyi dinleyin." diye paylaşımda bulunmuştu.

Davutoğlu daha sonrasında "Sayın Bahçeli orada mısınız?" başlıklı 10 dakikalık video yayınladı.

Davutoğlu, “Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Covid testinin pozitif çıkması sonrasında toplumda yerel bir insani refleks oluşmuştu. Bütün siyasi liderler geçmiş olsun mesajları yayınladı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu mesajlara cevap vererek nezaket gösterdi. Bir anda toplum kesimine aylardır belki yıllardır özlediği bir yumuşama atmosferi oluştu. Daha 24 saat geçmedi, anlaşılan bu yumuşama sizi çok rahatsız etti ki, anlaşılan bu nezaket dili sizi tedirgin etti ki hemen gerilim siyasetini tekrar masaya, yüzünüze yansıttınız. Doğru yapmıyorsunuz Sayın Bahçeli! Bırakın toplum biraz rahatlasın, bırakın sakinleşsin. Bırakın her şeyi rahat konuşur hale gelelim. Yaşınız yeterince olgunlaştı. Siyasi tecrübeniz var. Artık sizi o tecrübenizle tanımak istiyor halk. Öfkenizle, çatık kaşınızla, asık suratınızla değil.” dedi.

Davutoğlu sözlerine, “Sayın Bahçeli rahatsız olmuş olabilirsiniz ama ben size kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de yıllardır birbirleriyle görüşmeyen liderlerin yerini belki aylık, belki haftalık görüşmelerle farklıklarını konuşabilen, tartışabilen yeni bir siyasi iklim oluşturacağız Sayın Bahçeli. Uğraşmayın, bunu bozamayacaksınız. Gün gelecek sizle de görüşeceğiz. Kimseyi dışlamıyoruz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını siyasilerini eşit görüyoruz.” diye devam etti.

Bahçeli'nin muhalefetin dağınık olduğu yönündeki yorumlarına Davutoğlu, “Siz de iktidar nimetlerinden istifade etmek istediğinizde hükümet ortağısınız, eleştiri geldiğinde muhalefetsiniz öyle mi? Buna kurnaz siyaset denir. Bu millet kurnaz siyasetçilerden hiç hoşlanmaz.” diye yanıt verdi.

Davutoğlu, "Konuşmanızın sonunda, ‘Biz gelecekten umutluyuz’ diyorsunuz. Evet Sayın Bahçeli, gelecekten umutlu olun. Çünkü gelecekte, Gelecek Partisi var. Aslında bu bir itiraf. Bütün teşkilatlarıma da bunu yaymasını rica ediyorum. Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘biz gelecekten umutluyuz’. Sayın Bahçeli, siz isteseniz de istemeseniz de milletimiz gelecekten umutludur. Milletimiz, Gelecek Partisi’nden umutludur" şeklinde konuştu.

Süleyman Şah türbesi hakkında, “Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sorun o size anlatır. Sayın Kılıçdaroğlu bana sorabilir ben kendisine anlatırım dediğini. Siz de cumhurbaşkanına sorun” yorumunda bulundu.

Muhalefet partilerinin genel başkanlarının yapacağı toplantıya ilişkin ise Davutoğlu, “Biz diğer muhalefet partileriyle birçok konularda farklı düşünüyoruz. Bu farklılıklarımızı açıkça dile getiriyor, nezaket diliyle konuşuyoruz. Türkiye'nin geleceğini sizin gibi gerilim siyaseti güdenlerin değil, Türkiye'nin geleceğini ortak kader bilinciyle inşa edenlerin günü geliyor. Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Telaşlanın. Çünkü biz gerilim siyasetine son vereceğiz” dedi.