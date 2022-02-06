Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'daki kampında basın toplantısı düzenliyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Bütün ilçelerimizde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. CHP kuvayi miskinliktir. Zillet ittifakı küresel nifak lobilerinin içimize sokulmuş Truva atıdır.
- CHP Genel Başkanı'nın, üzerinde fotoğrafının bulunduğu bir afiş bulunmaktadır. Afişteki ibareler şu şekilde, 'Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' denilmekte. Türkiye'de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur. Engelliliğin dezavantaj olduğunu söylemek uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajından dem vurup bunun yasal güvence altına alınacağını vadetmek maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu böyle tarihi bir hatanın nasıl figüranı olabilmiştir.
- Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir.
- CHP'nin maskesini düşüreceğiz, oy verenleri ikna edeceğiz.
- Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır
- Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir.
- ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?
- İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır.
- Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır.