HDP’nin teklifi kabul edildi, AKP’li meclis üyeleri birbirine girdi

Mardin'in AKP'li Artuklu Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında AKP'li belediye başkanı Abdulkadir Tutaşi, belediyenin gelir giderlerinin meclis denetim komisyonu tarafından denetlenmesini kabul etmedi.

AKP'li Tutaşi'nin belediyenin gelir giderlerinin denetim komisyonu üyelerince denetlenmesine itiraz etmesi sonrasında AKP'li ve HDP'li meclis üyeleri verdikleri meclise iki ayrı önerge verdi.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, AKP'li meclis üyeleri verdikleri önergede belediyeyi kamu görevlisi bir denetçinin denetim yapması talebinde bulunurken, HDP'li meclis üyeleri ise bağımsız yeminli müşavirin belediyeyi denetlemesi yönünde önerge verdi.

Her iki talebinde mecliste kabul edilmesine rağmen AKP'li başkan Tutaşi'nin HDP'lilerin kabul edilen önergesini tanımaması sonrasında AKP'liler arasında gerginlik yaşandı.

HDP grup sözcüsü Mehmet Ali Amak ise, kendilerine dışarıdan gelen kişilerce mecliste hakaretler edilip saldırı girişimi yapıldığı söyledi.

Mali denetim görüşmelerine yaşanan olayı anlatan Artuklu Belediyesi HDP grup sözcüsü Mehmet Ali Amak şöyle konuştu:

‘Usulsüzlükleri tespit edip, basınla paylaşmıştık’

“Her yıl ocak ayından mart ayına kadar bir önceki yılın faaliyetleriyle ilgili belediye meclisinden iki HDP, üç AKP'den olmak üzere beş meclis üyesi denetleme komisyonuna seçilir. Bu denetleme komisyonu geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde belediyede 3 AKP'li meclis üyesinin de imzasıyla yapılan usulsüzlükleri tespit etmiştik ve bunu bu durumu basınla paylaşmıştık”.

Sözlerini sürdüren Amak, “Bu yılda yapılacak olan denetim öncesinde belediye meclis toplantısında belediye başkanı Abdulkadir Tutaşi belediye meclisi tarafından seçilen denetim komisyonu üyeleri için ‘bunlar bir şeyden anlamıyor bunlar muhasebeci değil, avukat değil' diyerek denetim komisyonunun yapmış olduğu tespitleri tanımıyor. Biz de siz bunu söylüyorsunuz bu işi bilen uzman kişilerden destek almak konusunda meclise bir önerge verdik ve belediye yönetmeliğine uygun olarak bağımsız yeminli mali müşavir talebinde bulunduk. AKP'den bir grup da verdiği önergede kamu görevlisi bir kişinin belediyeyi denetlemesi talebinde bulundular. Meclis başkanlığına verilen iki önergede iki talep de kabul edildi” diye konuştu.

HDP'nin yeminli mali müşavir önergesinin kabul edilmesi sonrasında AKP'li meclis üyeleri arasında kavga çıktığını da belirten Amak şunları söyledi:

‘8-10 kişi meclis salonuna girdi ve grubumuza saldırdı’

“Belediye başkanı da, ‘bu kararı bütçe komisyonuna gönderelim ve mart ayında tartışalım' diye öneride bulundu. Ama bu denetleme süresinin yasadaki gün sayısı 45 gün zaten 15 gün çalışılmış gelecek aya geldiği zaman süre bitmiş olacak. Biz bu öneriyi kabul etmedik ve komisyonun çalışmalara başlayıp kararını vermesini istedik, belediye başkanı da itirazımızı kabul etti. Bugün meclise gittik ama mecliste HDP ve AKP'nin vermiş olduğu iki önergede kabul edilmesine rağmen belediye başkanı sadece AKP'nin vermiş olduğu önergeyi kabul etti. Bu duruma itiraz ettik ve AKP'li bazı meclis üyelerinin de desteğiyle kabul edilen önerimiz sonrasında AKP'li meclis üyeleri birbirlerine girdi. Biz burada taraf olmadık olayı yatıştırmaya çalışırken dışarıdan gelen 8-10 kişi meclis salonuna girerek grubumuza saldırıp hakaretler ettiler”