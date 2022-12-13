Davutoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' iddiası: Bizim avukat kızı kenara çektiler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun aktardığına göre, Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yla olan davasında yaşananları paylaştı.

"Bakın az bilinen bir şey anlatayım size. Alaattin Çakıcı hapisten çıktı. Benim Alaattin Çakıcı ile bir davam var. Bana da hakaret etmiş Erdoğan’a da. Erdoğan davasını çekmiş. Ben kaldım. Ben niye çekeyim?" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Kırıkkale’de dava var. Bizim de Kırıkkaleli genç bir avukatımız var, İl Başkanımız Gülfem Hanım. Gülfem Hanım 'Ben gideceğim katılacağım oraya' dedi. 'Bana yetki verin.' Dedim, 'sen gitme.' Buradan Ankara’dan avukatlar gelir. 'Yok' dedi 'ben katılırım.'

'Karşılaşmış, şeref odasına götürülmüş'

Ya dava günü Alaattin Çakıcı Kırıkkale adliyesine özel eskortlarla geldi. Karşılanmış şeref odasına götürülmüş. Bizim avukatımız geldiğinde kızı kenara çektiler. Biz dosyaları başka avukatlarla gönderdik. Ne olur çaktırmadan şu arka kapıdan seni alalım diye başka kapıdan aldılar. Ve o anda mağdur olmamak için mahkeme salonuna ayrı kapıdan sokup o kapıdan çıkardılar.

Ya şimdi bu Allah aşkına bu tablo kimin eseri? Bu tablo Erdoğan’ın eseri. Bu tablo Bahçeli’nin eseri. Şimdi onlar o masada. Ve o masanın parçası, onun için saldırıyorlar. Uyuşturucu baronları, imar rantiyecileri bütün bunlar o masada."