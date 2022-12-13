Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gündemi: 'Hakim ceza verme eğiliminde'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılaması sürüyor.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, ANKA'ya yaptığı açıklamada, “Geçen duruşmada tanıklarımız dinlenmedi, uzman mütalaamız dikkate alınmadı. Dolayısıyla bir an evvel karar verme isteğini sözlü olarak söyledi hâkim bey. Fakat biz bir an önce karar vermesinden ziyade adil bir yargılama yapılmasından yanayız. Bir ‘ahmak’ sözünü eden birisi var ilk kez. Bu sözü edene hiçbir işlem yok ama bu sözü iade edene bir dava açılmış durumda. Hâkim ceza vermek eğiliminde olduğunu gösterdi. Hukuka uyulacaksa mahkemenin yarın bir karar vermemesi gerek” dedi.

İmamoğlu'na ceza verilmesi durumunda siyasi yasağın da önü açılabilecek.