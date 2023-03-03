Davutoğlu'ndan Akşener açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına yanıt verdi.

Davutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi tarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal projedir" dedi.

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkla ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir.

Bu kararlılıkla Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza devam edeceğiz."