Davutoğlu'ndan adaylık çıkışı: Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda tavrımızı koyacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim çalışmalarını Konya'dan başlattı.

Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine gireceğini belirterek, "Yeni bir ufku Türkiye'nin önüne koyacağız. Türkiye'yi iki büyük şerden korumak için mücadele ettik, Altılı Masa da bu mücadelenin bir parçasıdır. Türkiye'yi barıştırmak üzere yola çıktık. Hiçbir şahsi hedefimiz, öfkemiz ve kinimiz yoktur" ifadesini kullandı.

'İlk seçim startını Konya'dan veriyoruz'

Önümüzdeki günlerde altılı masa toplantısının ev sahipliğini yapacağını anımsatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Geçiş süreci yol haritasını, önümüzdeki hafta liderlerle görüşmeleri tamamlayıp bitireceğiz. Altı lider olarak nasıl bir yönetim kuracağımızı, herkesin ortak iradesi ve gücüyle bunu tanımlayacağız. Ortak bir hükümet programı ki bütün unsurları partimizin açıkladığı, örtüşen unsurlardır, onu açıklayacağız. Daha sonra da herkesin merak ettiği ama bizce asli soru olmayan adaylık meselesi de dahil cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri konusunda tavrımızı koyacağız. Ama Gelecek Partisi olarak ilk seçim startını Konya'dan veriyoruz."

Gazetecilerin, ülke ve Konya gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, daha sonra teşkilat mensuplarıyla otel önünde seçim çalışmalarını başlattı. (AA)