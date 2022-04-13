Davutoğlu'na 'Amerika’nın posta beygiri' demişti, karar açıklandı

MHP’li Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davtutoğlu için Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, “Amerika'nın posta beygiri” demişti.

Ahmet Davutoğlu bu sözler üzerine kişilik haklarına saldırı olduğu iddiasıyla Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 10 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Odatv'nin haberine göre, 2013 yılında tazminat davasında karar çıktı ve MHP’li Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun Ahmet Davutoğlu’na 2 bin TL ödemesine karar verildi.

Bunun üzerine Vahapoğlu, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararda, “İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, yargı giderlerinin başvurucuya ödenmesine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Ne demişti?

Vahapoğlu, hem Erdoğan'ı hem de Davutoğlu'nu hedef aldığı konuşmasında şöyle demişti:

“Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin bölgedeki planlarını yerine getirebilmek için Türk askeri dahil devletin bütün imkanları kullanılabildiği gibi, Türk devlet geleneğini ayaklar altına alan bir takım uygulamalar yapıyor. Dün Kaddafi’den ödül alabilmek için çadırının kapısında bekleyen sayın Erdoğan, onun verdiği ödül ile şereflendiğini söyleyen sayın Başbakan, bugün Kaddafi’nin muhaliflerini desteklemek üzere ’Amerika’nın posta beygiri gibi’ habire Dışişleri Bakanını gönderiyor.”