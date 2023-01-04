Davutoğlu: Zam oranı 'ekonomist' zatın gönlüne göre değişiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş oranlarındaki zammın yüzde 30'a çıkarılmasıyla ilgili, "Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza yüzde 25 oranını daha da yukarı çıkaracak formüller bulma talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memura yapılan yüzde 25'lik zam oranını yüzde 30'a çıkaran Erdoğan'a tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ciddiyetsiz devlet yönetiminde son perde: Zam oranı ''ekonomist” zatın gönlüne göre değişiyor. Böyle ciddiyetsiz devlet yönetimi olur mu? Dalga mı geçiyorsunuz?

Mevcut enflasyon ortamında bu artış yok hükmündedir. Memuru ve emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz."