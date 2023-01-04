Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi: Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş oranlarındaki zammın yüzde 30'a çıkarılmasıyla ilgili Erdoğan'a "Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen Erdoğan?"

Erdoğan zam taktiği: 'Yüzde 30 olsun' dedi

Erdoğan, dün yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş oranlarındaki zammın bugün yüzde 30'a çıkarıldığını açıklamıştı.

Erdoğan, "Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza yüzde 25 oranını daha da yukarı çıkaracak formüller bulma talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullanmıştı.