Davutoğlu Soylu'yu etiketleyip paylaştı: 'İşkence talimatını polislere hangi akıl verdi?'

Adana'da Furkancılara yönelik polis müdahalesine tepki gösteren Davutoğlu, Bakan Soylu'yu etiketlediği paylaşımında 'Bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır' dedi.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, polisin bugün Adana’da eylem yapan Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek yaptığı paylaşımında “Adana'da Furkan Vakfı gönüllülerine kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin polisin uyguladığı orantısız şiddet kabul edilemez. Sokak ortasında adeta işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? Bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır" ifadesini kullandı.

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