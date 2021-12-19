Davutoğlu sorumluluğu yokmuş gibi konuştu: 'Böylesi mandacı bir ekonomik düzen...'

İstanbul'da partisinin ikinci kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, gündemde yer alan birçok konuya değindi.
Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Davutoğlu, "Asgari ücret 2016 başında 450 dolar iken yeni ilan edilen 4 bin 250 TL ile bile 250 dolara gerilemiştir. Bu iktidar, ülkeyi 1970’lerden itibaren 30 yıl boyunca ülkeye büyük zararlar veren 'kalıcı yüksek enflasyon' dönemine tekrar sokmuştur. Hiçbir dış mihrak, böylesi mandacı bir ekonomik düzen kuramazdı" diye konuştu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yoksullukla mücadele iddiasıyla işbaşına gelenler, bugün onurlu halkı kara kışta, ekmek kuyruklarında ağlar hale getirmiştir. 'Hakkımı helal etmiyorum' diye ağlayan yaşlı amcanın ahı iktidar sahiplerini titretmelidir. Nereden bakarsanız bakın, vahim bir tablo ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
Davutoğlu’nun yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- “Bugün iktidar, kendisinin cehaleti ve ehil olmayan kadroları üzerinden oluşturduğu ekonomik krizi bir taraftan dış mihraklara bağlayarak örtmeye çalışmakta, diğer taraftan krizin varlığının bile tartışılamayacağı OHAL ilanının altyapısını hazırlamaya çaba sarf etmektedir”.
- “Sevgili gençler, sizin yurt dışına iş aramak için değil bilgi ve tecrübenizi artırmak için gideceğiniz günleri birlikte inşa edeceğiz. Bu aziz ülkenin değersiz TL ile sizlere cehennem, yabancı ülkelerin gençlerine cennet olduğu bugünler geçecektir”.
- “Derinden yaşamakta olduğumuz kriz sadece ekonomik ve siyasi bir kriz değildir, bir zihniyet krizidir".
- “Uygur kardeşlerimizin feryatlarına kulak verin ve birçok ülkenin yaptığı gibi şubat ayında yapılacak Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot edin".
- “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek, iddia edildiği gibi aile yapımızı korumamış, aksine kadınlarımızı şiddete karşı daha da korumasız hale getirmiştir".
- “Tam demokratik ve güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemi savunuyoruz”.
- “Türkiye’de gelir dağılımı piramidi, ‘Altta kalanın canı çıksın’ piramididir”.
- “Hiçbir dış mihrak bu zararı veremezdi. Hiçbir dış mihrak, böylesi mandacı bir ekonomik düzen kuramazdı".