Davutoğlu sorumluluğu yokmuş gibi konuştu: 'Böylesi mandacı bir ekonomik düzen...'

İstanbul'da partisinin ikinci kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, gündemde yer alan birçok konuya değindi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Davutoğlu, "Asgari ücret 2016 başında 450 dolar iken yeni ilan edilen 4 bin 250 TL ile bile 250 dolara gerilemiştir. Bu iktidar, ülkeyi 1970’lerden itibaren 30 yıl boyunca ülkeye büyük zararlar veren 'kalıcı yüksek enflasyon' dönemine tekrar sokmuştur. Hiçbir dış mihrak, böylesi mandacı bir ekonomik düzen kuramazdı" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yoksullukla mücadele iddiasıyla işbaşına gelenler, bugün onurlu halkı kara kışta, ekmek kuyruklarında ağlar hale getirmiştir. 'Hakkımı helal etmiyorum' diye ağlayan yaşlı amcanın ahı iktidar sahiplerini titretmelidir. Nereden bakarsanız bakın, vahim bir tablo ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde: