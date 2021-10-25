Davutoğlu: Siz büyükelçi misiniz, yoksa sivil toplum kuruluşu mu?

Eski AKP'li Dışişleri Bakanı, Başbakan ve şimdi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesine yönelik beyanları için, "Madem ‘İstenmeyen adam ilan edeceğiz’ diye hamaset yapıp kendini meydanda alkışlatıyorsun, sonra da 24 saat geçince geri adım atıp ülkeyi ikinci kez rezil etmeyeceksin. Böyle bir liderin, böyle bir ülkenin sözünü artık kim ciddiye alır" dedi.

Davutoğlu, liranın döviz kurları karşısındaki değer kaybına da değinerek, "Ülke gücünün ve onurunun sembolü olan TL, karşılaştırmalı olarak diğer ülke paralarına karşı 90’lı yılların da gerisinde tarihin en düşük değerine sahip" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçiye yönelikse "Siz büyükelçi misiniz, aktivist misiniz? Siz büyükelçi misiniz, yoksa sivil toplum kuruluşu mu? 10 büyükelçi bir araya gelip bir açıklama yapamaz. Yaparsa bunun ismi ‘diplomatik çağrı’ değil ‘diplomatik rezalet’ olur." dedi.

Öte yandan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ne oldu şimdi? ‘Kavala açıklamasından pişmanız mı’ dediler? ‘Bir daha böyle açıklama yapmayacağız mı’ dediler? Hayır! 10 ülke de dahil herkes, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten atacağı geri adıma zemin oluşturdu. Madem ‘İstenmeyen adam ilan edeceğiz’ diye hamaset yapıp kendini meydanda alkışlatıyorsun, sonra da 24 saat geçince geri adım atıp ülkeyi ikinci kez rezil etmeyeceksin. Ya yapmayacağın şeyi söylemeyeceksin ya da söylüyorsan yapacaksın. Böyle bir liderin, böyle bir ülkenin sözünü artık kim ciddiye alır? Değişen tek şey, Türkiye’nin, en önemli müttefikleri tarafından güvenilmez, yarın ne yapacağı belli olmayan, sözlerinden geri adım atmaya hazır bir ülke olarak algılanmasıdır.

'Türk lirasına savaş açarak ne elde etmek istiyorsun?'

Sayın Erdoğan, gerçekten ne istiyorsun? Türk lirasına savaş açarak ne elde etmek istiyorsun? Türkiye’nin uluslararası itibarına savaş ilan ederek ne elde etmek istiyorsun? Kimler veriyor size bu akılları? Belli ki bakanlarınız vermiyor. Hatta bakanlarınız var mı, yok mu onu bile bilmiyoruz. Türk lirası tarihinin en değersiz haline gelmiş, Hazine ve Maliye Bakanı yok ortalıkta. Nerede Hazine ve Maliye Bakanı? Türkiye, tarihinin en büyük diplomatik krizlerinden birisine doğru sürükleniyor, nerede Dışişleri Bakanı?"