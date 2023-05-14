Davutoğlu: Seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez

Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oy sayımına ilişkin açıklamada bulundu.
Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak.
Tüm kardeşlerimize sesleniyorum: Sandığımıza sahip çıkın, Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız."