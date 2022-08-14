Davutoğlu: Rusya Esad rejimini meşrulaştırarak Türkiye'yi görüşmeye zorluyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Rusya, Türkiye'yi Esad rejimini meşrulaştıracak şekilde görüşmeye zorluyor! Peki, Türkiye ne yapmalı?" diyerek sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

'Stratejik derinlik' söylemiyle dışişleri bakanlığı ve başbakanlık yaptığı dönemlerde Türkiye'nin Suriye iç savaşında taraf haline gelmesinin sorumlu isimlerinden olan Davutoğlu yayımladığı videoda, Türkiye'yle Suriye'nin ancak üç koşulda görüşebileceğini ifade etti. Ancak "Suriye rejiminin halkla barışması", "Esad rejiminin ülkeyi yeniden kontrol etmesi" ve "Türkiye'ye yönelik olumlu mesajı" olması halinde Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelebileceğini iddia eden Davutoğlu, bu koşulların sağlanmadığını söyledi.

Rusya'nın Suriye'de Esad rejimini meşrulaştırma çabası içinde olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası başlayabileceğini ifade etti.

"Esad Türkiye ile görüşmek için bedel ödemeli" diyen Davutoğlu, uzlaşının ancak şu amaçlarla sağlanabileceğini öne sürdü:

Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak,

Suriye halkı ile barışık yeni bir dönem başlayacak,

Ulusal uzlaşı kapsamında hiçbir etnik grup dışlanmayacak,

Birleşmiş Milletler kararları uygulanacak,

Suriye'de geçiş hükümeti kurulacak,

Yeni bir anayasayla birlikte mültecilerin dönüşü uluslararası teminat altına alınacak.