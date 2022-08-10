Davutoğlu: Ortak aday çıkmasa da 6'lı masa dağılmaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık gündemine ilişkin konuşan Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" dedi.

Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, "Bana da mesajlar geliyor adaylıkla ilgili ama günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, adaylık konusunda sözlerine şöyle devam etti: "Altılı masadan ortak aday çıkmazsa bunun iktidarın işine geleceğine ve ittifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem."