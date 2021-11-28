Davutoğlu: Önümüzdeki süreçte ülkeyi yeni bir kadro yönetecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de soruları yanıtladı.

Gelecek seçimlere ve ittifaklara ilişkin konuşan Davutoğlu, "Nihayet önümüzdeki süreçte ülkeyi yeni bir kadro yönetecek. Bu kadroların birbirlerini tanımaları önemli. İttifak seçim ortamına girdiğimiz anda konuşulacak bir şey. Şu anda konuştuğumuz ilkesel iş birliğini temsil etmek” dedi.

HDP ile de görüştüklerini söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"HDP ile de görüşüyoruz da, görüşürüz de. Sayın Mithat Sancar partimizi ziyarete geldi. Benim hayatımda gri alan yoktur. İlkesel düşünürüm, parti kapatmaya karşıyım. Sayın Erdoğan da karşıydı. Sayın Erdoğan'ın olduğu siyasal çizgisinde 5-6 parti kapatıldı. Sayın Bahçeli'nin partisi de kapatıldı, MÇP niye kuruldu? Siyasal alanda görüşürüz HDP ile. İttifak, oluşum ayrı bir şey. Şu anda herhangi partiyle girmiş olduğumuz bir angajman yok. Türkiye'de en kapsamlı terörle mücadele talimatı veren Başbakanım. Ama herkes herkesle konuşur. MHP ile HDP Meclis'te yan yana oturduğunda sayın Bahçeli de gidip HDP'lilerle konuşmuştu. Siyasetin doğası içinde siyaseti meşru zeminde tutmak lazım. Teröre karşı herkesin ortak mücadelesi vermesi gereken bir zemin.”