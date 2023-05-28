Davutoğlu: Milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Davutoğlu söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım."
Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 28, 2023
YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım.