Davutoğlu: Millet İttifakı’nın adını değiştireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HalkTV’den Suat Toktaş’ın programına katıldı. Programda yaptığı açıklamada Davutoğlu, Millet “Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz.” dedi.

Davutoğlu ittifakla ilgili soruyu, “Millet İttifakı'na katılımımız; ortada seçim olmadığı için öyle bir durum yok. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ittifakları zorunlu hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi birçok şeyin doğasını bozdu. Seçimlere kadar bekleyip bir ittifak yapmaktansa bir vizyoner ittifaktan yanayız ve buna hazırlık yapıyoruz. Çok kritik bir eşikteyiz. Kimse parti ya da kişisel çıkarlarını öne koyamaz.” şeklinde cevapladı.

Parti başkanları arasında eşitlik olması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, “Eşitler arası bir ilişki olmalı. Türkiye’yi inşa edecek olan da budur.” diye ekledi.

Erdoğan’ın talimatıyla "kendisine darbe yapıldığını" öne süren Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi'yle buluşması hakkında kendisine yöneltilen soruya “Sayın Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü. Görüşmesi çok normal. Kimse buradan bir dış mihrak çıkarmasın.” şeklinde yanıt verdi.