Davutoğlu: Millet iradesine ipotek konulamaz Erdoğan, bunu en iyi sen bilirsin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Millet iradesine ipotek konulamaz Sayın Erdoğan, bunu en iyi sen bilirsin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu şu paylaşımı yaptı:



"Millet iradesine ipotek konulamaz Sayın Erdoğan bunu en iyi sen bilirsin.



İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve onu bu göreve seçen İstanbullu seçmenin iradesine sahip çıkmak için programlarımı iptal ettim, İstanbul'a geliyorum."