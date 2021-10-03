Davutoğlu: Kürtler konusunda sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığının Şişli'de Marriott Hotel'de düzenlediği etkinlikte gazetecilere konuştu.

Davutoğlu, "CHP Kürt sorunun HDP ile çözülebileceğini söyledi. HDP'yi ittifak ortağı olarak görüyor musunuz, Kürt sorununda siyasal muhatap kimdir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün vatandaşlarımız gibi Kürt vatandaşlarımızın da sorunları vardır. Türkiye'nin genel demokratikleşme sorunları yanında özellikle bölgede kayyım atamaları gibi Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır. Şu ana kadar bizim için bütün partiler muhataptır. Meşru olarak kurulmuş, faaliyet gösteren, Meclis'te bulunan herkesle görüşürüz. Bununla alakalı rezerv konulması da demokrasinin en temel unsuru olan siyasi partiler açısından sıkıntı olur. Muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürtler söz konusu olduğunda sadece HDP'yi, Türkler konusunda başka partiyi muhatap aldığınızda doğru bir tavır olmaz. Türkiye'de etnopolitik bir yapı doğar. HDP ve diğer partilerle her konu görüşülebilir. Kürt sorununda topumun her kesimiyle yol almak doğru olacaktır. İmralı'dan mektup getiren, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranların Türkiye'de meşru olan partilerle görüşülmesinden rahatsız olması doğru değil."

'Bakansız ziyareti Rusya istedi'

Davutoğlu, Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığı ziyarette bakanların yer almamasına ilişkin ise kendisine gelen bilgilerin Rusya'nın bunu istediği yönünde olduğunu söyledi.

"İlk kez bir cumhurbaşkanı yanında herhangi bir bakan olmaksızın bir ziyaret gerçekleştirmek zorunda kaldı" diyen Davutoğlu, "Bana gelen bilgiler bunun Rusya tarafından istendiği yönünde. Eğer böyle istenmişse durum daha da vahim. Türk heyetinde kimin yer alacağına başka bir ülke karar veremez. Eğer Erdoğan tarafından bu tercih edilmişse ya bakanlarının bilgilerine güvenmiyor ya da sadakatlerine güvenmiyor. Her iki halde de bakanları değiştirmesi lazım. Ya da bakanların 'bu bizim devlet onurumuza yakışmaz' deyip ayrılması lazım. Rusya istemişse 'Seni biz bir kişi kabul ederiz. İstediğimizi sana söyleriz. Sen de gereğini yaparsın'. Bunu sineye çeken cumhurbaşkanı da tarihte aynen Trump'ın "Ahmak olma" mektubu gibi diplomaside kara bir leke olarak bunu taşır." ifadelerini kullandı.

