Davutoğlu: 'Kimse heveslenmesin, belediyeler bize kalacak'

Millet İttifakı içerisindeki adaylık krizini çözümünde önemli rol oynadığı belirtilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma ihtimaline ilişkin "belediyeler bize kalacak" dedi.
Beştepe'de en etkili bazı danışmanların "eski Maoist ve ulusalcı" olduğunu söyleyen Davutoğlu, "AK Parti Genel Merkezi’nin şu an Türk siyasetinde bir etkisi yok. Güç Beştepe’de" ifadelerini kullandı.
T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
- (Altılı Masa'da İmamoğlu ve Yavaş'ın statüsüne itiraz) Evet, oldu. Ama onlar geçti. Ben o itirazların detayına girmeyi doğru görmüyorum.
- (Belediye başkanları istifa edecek mi?) Belediye başkanları eğer istifa ederse bu sefer belediyeleri AK Parti’ye vermiş olacaksınız. Masadaki itirazlardan biri de buydu. Diyoruz ki o gün geldiğinde ya anayasal bir düzenleme yaparız ya da cumhurbaşkanı uygun bir zamanda bu atamayı yapar. Kimse heveslenmesin, belediyeler bize kalacak.
'Güç Beştepe'deki ulusalcılarda'
- Biz AK Parti’den tasfiye edildik. Bizim yerimize Erdoğan, Bahçeli’yi ortak seçti, Perinçek’i ortak seçti. Perinçek vurgusunu yapma sebebim şu; bugün Beştepe’de o zihniyete sahip olan insanlar egemen. Beştepe’nin en etkili bazı danışmanları 70’li, 80’li yılların dogmatik Maoist, ulusalcı isimleri. Biliyorsunuz AK Parti Genel Merkezi’nin şu an Türk siyasetinde bir etkisi yok. Güç Beştepe’de.
- Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na hiçbir zaman Alevi kimliği üzerinden bakmadım, siyaseten rekabet ederken de. Sayın Kılıçdaroğlu ile iki seçim rekabet ettim. Bir yerde bile imayla benim kimlik meselesini gündeme getirdiğim görülmemiştir. Alevi kültürünü iyi bildiğimi düşünürüm ve bu kültürün Türkiye’nin zenginliği olduğuna inanırım. Evet Sünni’yim ve Türküm. Ama Kürtler bana “Serok Ahmet” der. Alevi dedeleri benim o ziyaretlerimden sonra hep saygı göstermişlerdir, onlar da beni “Can Ahmet” diye çağırırlar.
'1 Kasım'da Türkiye objektif, adil bir seçime gitti'
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(2015 seçimleri döneminde yaşanan saldırılar) Meclis'te çoğunluğu olmayan bir partinin başındaydım. Bir anda 7 Haziran’dan sonra önceden başlayan hazırlıklar sonucu PKK, IŞİD, DHKP-C ve birçok başka örgüt başını kaldırdı. FETÖ yapılanması devlet içinde kendince bir hareket alanı bulmaya ve hukuk dışı eylemlere kalkışmaya yöneldi. Böyle bir dönemde devleti yönetmek kolay değildi. Ama bütün bu şartlarda anayasal düzene halel getirmeden terörle de mücadele ettik, Türkiye objektif adil bir seçime de götürülebildi.
- (Suruç ve Ankara Garı katliamları) O olayların failleri yakalandı. Suruç katliamının da Ankara’nınkiler de yakalandı. Bakarsanız o dönem bütün Avrupa’da terör olaylarının olduğu bir dönemdir. Madrid’te, Paris’te…IŞİD bağlantılı terörün çok yaygın olduğu bir dönemdi.