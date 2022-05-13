Davutoğlu 'İnsan önüne çıkamazlar' demişti: Kim olduklarını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "1 Kasım 2015 seçimlerine giden süreçte terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan önüne çıkamaz" sözleriyle kastettiği kişilerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak" olduğunu söyledi.

'Türkiye büyük bir krize girecekti'

Euronews'ten Dilek Gül'e konuşan Davutoğlu, "Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yıllarınızdan, en büyük pişmanlığınız nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben o günlerde Başbakanlıktan ayrılırken Sayın Erdoğan ve ekibiyle çok derin ihtilaflar yaşadım. Onlar da bana parti içinde bir darbe yaptılar. O sırada çıkıp onlara sert bir şekilde ve bütün kamuoyunu sarsacak ifadeler kullanmış olsaydım Türkiye büyük bir krize girecekti. Başbakanlık gibi makamlar bazen devlet menfaati gerektiğinde her şeyi içinize atmanızı gerektiren makamlardır. Ama ben o zaman da sonra da söylenmesi gerekenleri söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Söylememiş olsaydım şu anda iktidarın bir yerinde, bir kurulda, adı sanlı şanlı kurullarda keyfime bakan bir tutumda olurdum.

'Erdoğan Binali Bey ile birlikte imza topluyordu'

Benim o dönem pişmanlığım sadece 12 Eylül 2015 olağan kongresinde bir liste ihtilafı çıkartıldığında ki bunların hepsi benim arkadaşım, o listeleri kabullenmiştim. Demek ki benim arkadaşlarım daha doğrusu refiklerim değillermiş. O kongredeki MKYK üyeleri benim aleyhime imza topladılar. Bana ihtilaf ederler, tartışırız, farklı görüşler olur ve karşımda imza toplarlar. Hayır, öyle bir durum da yok. İmza topladıklarında bunlardan hiç birisi benim karşıma geçip tek kelime eleştiri getirmiş değil. Ben Türkiye terörle mücadele içindeyken, Sayın Erdoğan benim arkamdan Binali Bey ile birlikte imzalar topluyorlardı. Yüreğimi kahreden Van’da bir şehidi uğurlarken, ağlamama ramak kaldığı konuşmam o günlerin konuşması.

Hata neydi? Hem vatan, millet işlerine koşmalıydım hem de partim içinde bütün bu konulara da el atmalıydım. Ben devletin ve milletin menfaatlerini partideki konumumdan daha öne aldım ve bunun peşinden koştum. Zannettim ki, partide listeye koyduğum o arkadaşlar partiyi koruyacaklar. Hata o gün o MKYK listesini kabul etmek ve gerekiyorsa sert bir mücadeleye girmemekti. Ben tam da 1 Kasım seçimine giderken bu mücadeleye girmedim, bu bir hataydı. Ama halkımın şunu bilmesini isterim, genel başkanlık yaptığı kendi partisinde ilkesel olarak her türlü mücadeleyi verip ülkeye zarar vermeden ayrıldıktan sonra, ağır baskılar altında yeni bir siyasi mücadeleye girmiş ikinci bir siyasi lider yoktur. Dolayısıyla benim o zaman susmuş olmam ki aslında susmadım da o zamanlar çok şey söyledim ama bunu bir krize dönüştürmediysem öfkemi yenerek bu milleti düşünmem gerektiğindendir. Daha sonra sert bir şekilde konuşmaya başlamam da işlerin düzelmemesinden, bunu bir vatan görevi olarak yapıyorum."

'Yıldırım, Soylu ve Albayrak bana karşı harekete geçti'

Davutoğlu, "7 Haziran seçimleri sonrası 1 Kasım 2015 Kasım'ında seçimlerin tekrar edilmesine kadarki süreçte başbakandınız ve muhalefete geçtikten sonra o döneme ilişkin 'Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan önüne çıkamaz' demiştiniz. İnsan önüne çıkamayacaklar kimler? Neden açmadınız o defterleri?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ben bu dosyaları açtığım için buradayım. O dönemde bu terörü başlatan ve tırmandıran bir kaos üreten çevreler vardı. Bunun içinde PKK terörü de var, 'FETÖ'cüler var. Başbakansınız ve bir mücadele yürütüyorsunuz PKK çıkmış silahlı mücadele çağrısı yapmış ki bugün barış diyen isimler de o gün barikatlar, hendekleri savunuyor. Ve o hendekler, barikatlar benden önce kuruldu, ben birer birer yıktım. Diğer tarafta devletin içinde 'FETÖ' unsurları var, onlar da kaosun peşinde. Öbür tarafta bu kaosu yenmek için sizinle beraber çalışması gereken insanlar… İşte insan önüne çıkamaz dediğim insanlar onlar. Yani Cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan, AK Parti içinde daha sonra bana karşı harekete geçen Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve diğerleri… Terörle mücadelede Başbakanlarının yanında yer almak yerine Ankara Beştepe’de karargah kurup benim partide zayıflamam ve 1 Kasım seçimlerine giderken AK Parti’yi ele geçirme teşebbüsü içindeydiler. Bugün terörle mücadele kahramanlığı yapıyorlar ama düşünün 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında bakın bakalım Sayın Erdoğan’ın bir tane Doğu ve Güneydoğu gezisi var mı? Bakın bakalım Binali Yıldırım’ın başbakanımızın yanındayız, terörle mücadelenin karşısındayız demiş mi? Bakın bakalım şimdi kahramanlık taslayan Süleyman Soylu o günlerde bizim yanımızda mı durmuş yoksa teşkilat içinde bana karşı harekete mi geçmiş? Şimdi bunlar utanılacak şeyler değil mi?"