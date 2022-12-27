Davutoğlu: İki liderin bu masayı dağıtma hakkı yok

Altılı Masa'da sorun olduğuna dair iddialara ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Altılı Masa'yı beraber kurduk, hiçbir iki liderin, üç masayı bu masayı dağıtmayı hakkı yok derim. Gerekirse bu gece giderim, neredelerse birlikte yola çıktık, varsa sıkıntı konuşalım, tartışalım. Hatta yüksek sesle konuşalım. Altılı Masa ortak üründür" dedi.

Habertürk'te yayımlanan "Açık ve Net" isimli programa katılan Davuoğlu, Altılı Masa'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

'Kılıçdaroğlu ile Akşener değil, hepimiz birlikte yaptık'

Altılı Masa'da her birimiz ellerinde ne varsa masaya koyuyor. Altılı Masa'yı beraber kurduk, hiçbir iki liderin, üç masayı bu masayı dağıtmayı hakkı yok derim. Gerekirse bu gece giderim, neredelerse birlikte yola çıktık, varsa sıkıntı konuşalım, tartışalım. Hatta yüksek sesle konuşalım. Altılı Masa ortak üründür. Sayın Kılıçdaroğlu ile sayın Akşener değil hepimiz birlikte yaptık. Hepimiz emek verdik. En önemlisi toplumda umut oluşturmuşuz, bu umudu dağıtmaya hiçbirimizin hakkı yok.

'Bir uzlaşmazlık da çıkabilir ama çözeriz'

Bu meseleyi kendi doğası içinde yanlış bir yere gitmesine asla izin vermeyiz. Bir uzlaşmazlık da çıkabilir ama çözeriz. Bu masa 1 yıl içinde 200 yıllık modernleşme tarihinde gerçekleşmemiş bir şeyi yaptı. Türkiye üçlü koalisyonlar, milliyetçi cepheler de gördü. Hangi işbirliği seçim öncesinde 84 maddelik anayasa reformunu masanın üstüne koydu?

'İddiamız olmasına rağmen feragat ederek ortak aday oluşturacağız'

Altılı Masa'da liderler arasında konuşulmayan, konuşulurken tedirginlik duyulan hiçbir konu yoktur. 6'lı Masa'da verdiğimiz taahhüt gereği hiçbir adaya verilen desteği dışarıda konuşmayacağız. Sayın Akşener'in haklı olarak söylediği bir şey var. İstanbul'da İYİ Parti aday göstermedi. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için göstermedi. Bir partiden gelecek adayın genel başkanı tarafından gelmesi, onun konuşulması doğru olur. Ben hayatımda hiçbir işi iddiasız yapmadım. Cumhurbaşkanı adayı olmak için parti kurmadım. Böyle bir iddiamız var olmasına rağmen feragat ederek ortak bir aday oluşturacağız diyoruz. Nitekim sayın Akşener 'aday değilim ama Başbakan olacağım' demesi de doğal."