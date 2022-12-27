10 Ekim Katliamı sanığından Davutoğlu'na: Delikanlıysan konuş

10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasına bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mağdur avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini kabul etmeyen mahkeme duruşmayı 23 Mart’a erteledi. Sanık Halil İbrahim Alçay, "Hani bazen böyle çıkıp Ahmet Davutoğlu diyor ya 'konuşursam yer yerinden oynar' diye. Bir çık konuş ya bakalım ne diyeceksin? Delikanlıysan konuş bir” dedi.

10 Ekim Ankara Gar katliamı davasının duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya, tutuklu bulunan sanıklardan bir kısmı SEGBİS ile cezaevinden katılırken; katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri duruşmaya katıldı.

Duruşmada, tutuklu bulunan ve insanlığa karşı suç işleme suçundan yargılanan Erman Ekici’den; firari sanıklar yönünden devam eden dava ile ana davanın birleştirilmesi ile birlikte hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yeni düzenlenen iddianame hakkında savunma yapması istendi. Fakat Ekici, yeni düzenlenen iddianamenin eline ulaşmadığı ve avukatının hazır bulunmadığını belirterek savunma yapmadı.

'IŞİD yöneticisi olduğuna dair belgeler sunduk'

Mağdur avukatlardan İlke Işık, şunları söyledi:

“Muhammed Cengiz Dayan isimli kişi hakkında talepte bulunduk. IŞİD yöneticisi olduğuna dair belgeler sunduk. Siz reddettiniz. Biz suç duyurusunda bulunduk ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında işlem başlattı. Daha önce hakkında verilmiş olan kovuşturmaya yer yok kararını kaldırdı. Bu dosyalarla ilgili hiçbir işlem yapılmış değil. Muhammed Cengiz Dayan gibi her an cezaevinden çıkabilecek biri hakkında savcı hiçbir işlem yapmıyor.

'Davutoğlu ve Özdağ, bu kişiler ne biliyor?'

Bir önceki celse yine belirtmiştik. Ahmet Davutoğlu ve Ümit Özdağ, bu kişiler ne biliyor? Ne kastediyor? En azından bunları dinlemeniz gerekiyor dedik ancak savcı yine işlem yapmama kararı aldı.”

Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isterken, avukatların talepleri konusunda taktirin mahkemede bulunduğunu söyledi.

Sanıktan Davutoğlu'na: Delikanlıysan konuş

Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim Alçay, dönemin Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Konuşursam yer yerinden oynar” sözüne ithafen, “Hani bazen böyle çıkıp Ahmet Davutoğlu diyor ya 'konuşursam yer yerinden oynar' diye. Bir çık konuş ya bakalım ne diyeceksin? Delikanlıysan konuş bir” dedi.

Duruşma 23 Mart 2023 tarihine ertelendi

Sanık beyanlarının ardından mahkeme, ara kararını açıklamak üzerine duruşmaya bir saat ara verdi. Mahkeme heyeti; firari sanıklar hakkında tutuklama ve yakalanma kararlarının devamına, bomba imha uzmanlarının tanık olarak dinlemesi taleplerinin daha sonra değerlendirilmesine, sanık Yunus Durmaz ile ilgili tape kayıtlarının tekrar sorulmasına, Muhammed Cengiz Dayan hakkında açılan soruşturmalarının akıbetlerinin sorulması talebinin reddine karar vererek duruşmayı 23 Mart 2023 tarihine erteledi. (ANKA)