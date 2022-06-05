Davutoğlu Gezi Davası mahkemesine dilekçe verdi: Kimseyi şikayet etmedim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Ahmet Davutoğlu’nun Gezi Parkı Davası’nda "şikayetçi" olarak yer aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Davutoğlu’nun Gezi Parkı Davası’na hiçbir zaman iştirak etmediğini ve kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan Başçı, bu durumun tespiti amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını da ifade ettiklerini duyurdu.

Ahmet Başçı, “Müvekkilimiz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir” dedi.