Davutoğlu: Erdoğan’ın talimatıyla bana darbe yaptılar

Halk TV'de konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık görevinden istifa sürecini anlattı.

Davutoğlu'nun süreçle ilgili açıklamaları şöyle oldu:

"Ben şahsen Cumhurbaşkanı’nın itibarını hep korudum. Ama siyasetini eleştirdim. Hiçbir yerde şahsileştirmedim. Şahsi olarak Cumhurbaşkanı'nı hedef almadım.

Bana darbe yaptılar. Bu darbe Erdoğan’ın talimatıyla yapıldı. Erdoğan’ın bilgisi dışında bu yapılamazdı.

2018’de Sayın Erdoğan’a AK Parti Genel merkezinde dahi insanlar dinleniyoruz diyerek telefonlarını dışarda bırakılıyorsa Türkiye’yi siz düşünün demiştim. Türkiye’de özel hayatın gizliliği ve insanların kendisini güvende hissetmesi çok önemli."

1 Mayıs 2016'da 'Pelikan dosyası' adı altında yayınlanan anonim bir internet sitesinde Davutoğlu'nun Erdoğan'a ihanet ettiği ve istifa etmesi gerektiği iddialarına yer verilmişti.