Davutoğlu: Erdoğan'ı uyarıyorum, çıkın açıkça bu saldırıyı kınayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, silahlı saldırıya uğrayan İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Davutoğlu burada yaptığı açıklamada "Bu saldırı Millet İttifakı olarak hepimize yapılmıştır" dedi.

Davutoğlu "Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır. Bir süreç var işleyen. Sayın Akşener'e Cumhurbaşkanının açık bir şekilde 'Bunlar daha iyi günler' dediğini hatırlayalım. Evine baskın yapıldığını hatırlayalım. Sayın Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıda da saldırganların ceza almadığını gördüğümüzde bir sürecin işlediğini fark ediyoruz. Sayın Akşener Bugün şu saatler aynı zamanda Sinan Ateş'in katledilmesinin üzerinden 13 hafta geçtiği bir süreç. Birileri şu mesajı vermek istiyorsa, biz istediğimizi cezalandırırız, hoşumuza gitmeyen açıklamalar yapan siyasi liderleri tehdit ederiz, farklı düşünen siyasi partilere yönelik tahriklerde bulunuruz ve seçim atmosferini kirletiriz diyorlarsa bizim de onlara mesajımız açık ve nettir. Kirletemeyeceksiniz, korkutamayacaksınız. 14 Mayıs günü Türkiye'de büyük bir siyasi değişim yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

İktidara "Provokatif saldırılara zemin hazırlıyoruz" diye seslenen Davutoğlu "Bir kez daha uyarıyorum sayın Erdoğan'ı, kritik bir seçime gidiyoruz. Çıkın ve açık bir şekilde İYİ Parti'ye yönelik saldırıyı kınayın ve bunun failleri kimse bulun. Aksi takdirde bu iklimden bizzat sorumlu olursunuz" dedi.