Davutoğlu Erdoğan'a hitaben: Bu senin ahlakın, tahrik etmek istiyorsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Uyarılarımızı, tavsiyelerimizi dinlemediniz. Sayın Erdoğan'ın en büyük vebali dört hatanın normalleşmesine neden olmasıdır. Bunlar eskiden de vardı. Ama münferit olaylardı ve bunları yapanlar utanırdı. Eskiden birisi ağzından şehven kötü bir söz kaçsa özür dilerdi" diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bunlar çürük, sürtük" açıklaması hakkında konuştu.

Davutoğlu sözlerine, "Erdoğan dün 'bu sözü bilerek kasten söyledim. Milletimizin diliyle konuştum' dedi. Sayın Erdoğan bu senin ahlakın. Milletimizin dilinde böyle bir hakaret yoktur. Kimse kadınlara böyle bir ifade kullanamaz. Nasıl böyle konuşursunuz?" diyerek devam etti.

Karar'ın haberine göre, Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı nasıl bir fitili ateşlediğini görmüyor mu? Muhtemelen görüyor ve tahrik etmek istiyor." derken, ülkede yolsuzlukların da normalleştirildiğini ifade etti.

Davutoğlu, "Yolsuzlukları normalleştirdiniz. Kişilerin yalan söylemesi büyük suçtur. Ancak kurumların yalan söylemesi hukuksuzluktur. TUİK yalan söylüyor. TÜİK ya kendi sorumluluğuyla kamuoyunu yanılttı ya da talimat aldı. TÜİK bugün açık bir suç işlemiştir. Kamuoyunu yanıltarak yanlış bilgi vermiştir" dedi.