Davutoğlu 'Davadan çekildim' demişti: Demirtaş'ın avukatı yalanladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava dün Küçükçekmece 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın gerekçesi ise Demirtaş’ın 2015’te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na karşı söylediği, 'YPG Fırat’ın batısına geçecek' sözleri oldu.

Duvar'ın haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun davadan vazgeçtiğini söylemesine rağmen avukatının görülen duruşmaya mazeret dilekçesi göndermesi ise tartışmalara neden oldu.

'Mağdur avukatı' olarak mazeret dilekçesi gönderdi

Dün görülen duruşmaya Davutoğlu ve avukatları katılmazken, Demirtaş duruşmaya SEGBİS’le katıldı. Davutoğlu’nun daha önce yaptığı, "Davalardan çekiliyorum" açıklamalarına rağmen avukatı Ahmet Başçı’nın duruşmaya mazeret dilekçesi gönderdiği ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı ise açıklama yaparak, Davutoğlu’nun duruşmaya katılım ve takip talebinde bulunmadığını belirtti.

Karcı'nın açıklamasına rağmen Başçı, başka bir mahkemede duruşmasının olduğunu söyleyerek ‘mağdur avukatı’ olarak duruşmaya katılamayacağını, bir sonraki duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesini talep etti.

'Gelecek Partisi'nin açıklaması gerçekleri yansıtmıyor'

Gelecek Partisi’nin söz konusu açıklamalarına Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir ise tepki gösterdi. "Bu açıklama hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmıyor" diyen Epözdemir şunları kaydetti: "Ahmet Davutoğlu’nun vekilinin müşteki/şikayetçi sıfatıyla bahsi geçen dosyaya ve bir başka dosyaya sunduğu mazeret dilekçesi ile Sayın Demirtaş hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirtir dilekçeler ektedir.”

sosyal medya üzerinden mazeret dilekçelerini paylaşan Epözdemir, Davutoğlu müvekkil olarak çekilmiş olsa avukatının davayı takip edemeyeceğini belirtti.