Gelecek Partisi'nden Demirtaş açıklaması: Davutoğlu şikayetçi olmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2015 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması dün görüldü.

Demirtaş duruşmada, “Şu ana kadar toplam 9 yıl hapis cezası aldım. 6 yıldır tutukluyum. Bununla birlikte 38 ağırlaşmış müebbet ve 10 bin yıla yakın hapis istemiyle yargılanıyorum. Sayın Davutoğlu’na sormak istiyorum, yüreğiniz soğumadı mı, daha ne kadar yargılanmam lazım. Sizin Başbakan iken yaptıklarınıza dair hakkınızda tek bir fezleke yokken, ben muhalefet lideri olarak Anayasa’nın verdiği yetkiyle sizi denetlemek için eleştirdiğim için mi bu kadar yıldır yargılanıyorum. Mahkemeden, Davutoğlu’nun bir sonraki celseye gelmesi için kendisine tebligat çıkarmasını istiyorum. Koşullar uygun olursa ben de mahkemede hazır bulunmak istiyorum” demişti.

ANKA'nın haberine göre ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların mahkeme tarafından incelenmesini istedikleri Mersin ve İstanbul Adliyelerindeki dosyaların istenmesine ve incelenmesine karar verdi. Mahkeme, avukatların diğer taleplerin ise ilerleyen aşamalarda değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma 4 Kasım 2022, saat 14.00’e ertelendi.

'Davutoğlu şahsi tüm davalarından vazgeçti'

Demirtaş'ın çağrısı sonrası konuya ilişkin Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada Davutoğlu’nun şahsi tüm davalarından vazgeçtiği ve Demirtaş’a davanın da resen açıldığını savunuldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün davası görülen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na atfedilen bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Şöyle ki; ilgili dava dosyası Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması hasebiyle savcılık tarafından resen açılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu konu hakkında şikayetçi olmadığı gibi, davaya katılım ve takip talebinde de bulunmamıştır. Avukatlarımız da davaya katılım talebinde bulunmadıkları gibi duruşmalara iştirak etmemişlerdir. Hukuki durum bu olmasına rağmen Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının, bu hususu göz aradı ederek kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi, hukuku siyasi bir pozisyona sürüklemeye çalışması da tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Ayrıca milletimiz bilmelidir ki, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalarından daha önce vazgeçmiştir.”

Davutoğlu adına dilekçe veren avukatın belgesini paylaştı

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da sosyal medya hesabından Davutoğlu adına dilekçe veren avukatın belgesini paylaştı. Karaman, Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı'yı etiketleyerek "Şu dilekçeleri okuyup açıklamanızı gözden geçirmek ister misiniz?" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2015 yılında, “Fırat’ın batısına PYD geçmeyecek. Geçtiği anda vururuz dedik, iki kere de vurduk” sözleri üzerine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal izlersin” demişti. Demirtaş'ın bu sözleri üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirtaş hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.