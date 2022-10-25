Davutoğlu: Cumhur İttifakı da o kadar sağlam zeminde yürümüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi hakkında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır hava alanından miting meydanına kadar her yerde Erdoğan'ın resminin asılı olduğunu belirterek, "12 Eylül'de Kenan Evren'in bu kadar resmi var mıydı? Ben hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Artı TV'de yayımlanan 'Kemal Avcu ile Ankara Gündemi' programının konuğu oldu. Millet İttifakı'nın adayının açıklanması konusuna da değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayının seçim takvimi ile birlikte ele alınacağını ifade etti.

'Cumhur İttifakı da o kadar sağlam zeminde yürümüyor'

Davutoğlu, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklama konusunda geciktiğine dair düşüncelere ilişkin şöyle konuştu:

"Milletvekili adayları ne zaman tespit edilirdi eskiden, eski sistemde? Seçim takvimi oluştuktan sonra. O milletvekili adayları içerisinden de bir başbakan çıkacak olurdu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı adayı da nihayet Cumhurbaşkanı seçim takvimi oluştuğunda oturulup karar verilecek bir husus. Ama bu boş durduğumuz anlamına gelmiyor. Seçim takvimiyle birlikte bu konuyu ele alacağız.

Hiç mi istişare etmiyoruz? Böyle bir durum yok tabii, bütün liderle, ikili, üçlü bu konularda istişarelerini sürdürür, kanaatlerini beyan eder ama biraz iktidarın ve sayın Bahçeli'nin ve sayın Erdoğan'ın bütün baskısı kendilerinin adaylarının kararının net olduğunu söyledi ama, Cumhur İttifakı da o kadar sağlam zeminde yürümüyor. Bugün sayın Bahçeli Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a, sıradan biri değil Mahir Ünal, belki Altılı Masa'ya yöneltilecek kadar sert bir eleştiriyi, açıkçası Cumhuriyet düşmanı ilan etti. Şimdi merak ediyorum bakalım Mahir Ünal ne yapacak, sayın Erdoğan ne diyecek?"