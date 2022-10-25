HDP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sancar, "Doğrudan diyalog ve açık müzakere ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrine açığız. Dünkü MYK toplantımızın en önemli gündem maddesi bu idi" dedi.

Mithat Sancar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Adayın belirlediğimiz nitelikleri taşıması gerektiğini söylüyoruz. Kendi adayımız için de bu niteliklere uygun isim arayışını başlattık. Dünkü MYK toplantımızda aldığımız kararın ikinci boyutu budur. Yani bu niteliklere sahip bir aday çıkartmak için mekanizmalarımızın işleyişini hızlandırma ve çalışmalarımızı yoğunlaştırma. Şimdi bu yola girdik. Bu çalışmaları koordine etmek için bu kurul oluşturmuştuk. Şimdi yine bütün kritik meselelerde olduğu gibi uygulandığımız yöntemi hayata geçirmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanı adayını belirleme tartışmalarını elbette ittifak bünyesinde de tartışacağız. İttifak bünyesinde yürüteceğimiz tartışma, istişare de Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme yöntemimizin temellerindendir.

Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmalarımız açık ve şeffaf bir tarzda çalışmalarına başlamıştır. Kim hangi tartışmayı yürütürse yürütsün, kim hangi hesabı yaparsa yapsın biz önümüze bakacağız, yolumuzda yürüyeceğiz." (ANKA)