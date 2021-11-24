Davutoğlu: Ben devam etseydim sokakta gür bir sesle 'Ben AK Parti’liyim' diyebilecektiniz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon programında, AKP içerisindeki yolsuzluklarla mücadele etmeye çalıştığını ancak önünün kesildiğini iddia ederek "Eğer ben devam etmiş olsaydım, siz hala sokakta gür bir sesle 'Ben AK Parti’liyim' diyebilecektiniz. İşte bunu istemeyenler, bugün yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa ülkeyi boğanlar aslında AK Parti’yi yok ettiler" iddiasında bulundu.

'Bana yapılan operasyon, aslında AK Parti’ye yapılmıştı'

TV5'in haberine göre, kısa bir süre önce AKP'de üst düzey bir görevde olan ve kendisini seven bir siyasetçiyle görüştüğünü belirten Davutoğlu, onun kendisine, “Sizin aleyhinize imza toplandığı gün bu iş bitmişti” dediğini söyledi.

Davutoğlu, AKP içinde ve o sürecin içinde olan herkesin bu durumu bildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Eğer o gün benim aleyhime MKYK’de o imzalar toplanmayıp, Türkiye 1 Kasım 2015’teki millî iradenin gereği olarak benim çalışmama izin verilmiş olsaydı, şu anda AK Parti, yine bir AK Parti’li yetkilinin yakın zamanda söylediği gibi yüzde 50’lerde yine olurdu; ama operasyon sadece bana karşı yapılmadı. AK Parti’nin özünü teşkil eden o 4-5 neslin verdiği mücadeleye karşı yapıldı. Onun için orada 28 Şubatçıların gizli eli de vardır. ‘Pelikan’ denilen yapı, böyle bir çete yapılanmasıydı. Devlet içine nüfuz ederek, kalitesiz, ehliyetsiz kadroları bir yere yerleştirerek devletin bu şekle gelmesine sebep olan yapılar bunlar”

Yapılan operasyonun içinde, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak gibi, ‘Başbakanlık bizim hakkımız’ düşüncesiyle, şahsî ihtirasları ile hareket edenler ile devletin temizlenmesinden rahatsız olanların bulunduğunu iddia eden Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben, temizleyecektim bütün o yapıları ve şunu da söz veriyorum milletime ve özellikle de AK Parti kitlelerine söylüyorum: Sizin alnınıza sürülen leke, yani sizin sokağa çıkıp da “Ben AK Parti’liyim” diye artık gür sesle söyleyememenize sebep olanlardan hesap sorun. Eğer ben devam etmiş olsaydım, siz hālâ sokakta gür bir sesle “Ben AK Parti’liyim” diyebilecektiniz. İşte bunu istemeyenler, bugün yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa ülkeyi boğanlar aslında AK Parti’yi yok ettiler. Operasyon bana karşı yapılmadı sadece; operasyon AK Parti’ye karşı da yapıldı ve gelinen yerde burada şimdi herkesin vicdanına sesleniyorum; bütün o muhafazakâr geniş kitlelerin de vicdanına: Kim kazandı bütün bu süreçte?”